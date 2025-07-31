До +24 °C потеплеет в Челябинской области после кратковременного похолодания

Небольшие осадки сохраняются

Сегодня, 31 июля, в Челябинской области температура воздуха вернется к норме: синоптики обещают чуть выше +20°C. Без осадков не обойдется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около 23°C тепла. Кратковременные дожди, локально грозы. Ветер северного направления, до 6 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +22°C. Пасмурно. Небольшие осадки в первой половине дня. Ветер северный, 4 метра в секунду.

Воздух в Миассе прогреется до +22°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +20°C. Небольшой дождь. Ветер северный, около 4 метров в секунду.

В Аше тепло — до +24°C. Облачно, но без осадков. Ветер северо-восточного направления, слабый.

В Бакале будет от +13 до +18°C. Дождливо. Ветер северный, 3 метра в секунду.

Жителям Трехгорного достанутся пасмурная погода и +20°C. Ветер северного направления, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +19 до +24°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду.