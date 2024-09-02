До +23 градусов прогреется воздух в Челябинской области 2 сентября

Дождей не будет

Сегодня, 2 сентября, в Челябинской области ожидается прохладное туманное утро и теплый солнечный день. Местами температура поднимется выше +20°С, в горных районах сохранится на уровне +16°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром температура поднимется до +9°С, днем — до +21°С. Переменная облачность, день пройдет без осадков. Ветер западного направления до 5—10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске дневной прогрев составит около +21°С. День выдастся ясным. Ветер западный до пяти метров в секунду.

В Миассе установится облачная погода с прояснениями, осадков синоптики не обещают. Воздух прогреется до +18°С. Ветер западного направления до шести метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут до +16°С. Ясно. Ветер западный до шести метров в секунду.

В Троицке потеплеет до +21°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления до пяти метров в секунду.

В целом показания термометров в регионе в утренние часы достигнут около +7°С, местами теплее. Локально возможен туман. Днем воздух прогреется до +18...+23°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западной четверти до 5—10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.