До +23 градусов потеплеет в Челябинской области 28 мая

Ожидается шквалистый ветер

Сегодня, 28 мая, в Челябинске ожидается теплая, но ветреная погода: порывы могут достигать 22 метров в секунду. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

Утром в Челябинске будет около +6°C, днем показания термометров приблизятся к +19°C. День выдастся без осадков. Ветер западного направления, от 9 до 14 метров в секунду, порывы до 19 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске поднимется до +17…+20 градусов. Ясно. Ветер западный, до 8 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без дождей. В городе потеплеет до +20°C. Ветер западного направления, до 9 метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте достигнут +15…+18 градусов. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер преимущественно западный, до 9 метров в секунду.

В Юрюзани дневной прогрев составит от +16 до +19°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер западного направления, до 7 метров в секунду.

В Троицке с утра пройдет небольшой дождь, днем небо прояснится. Градусники покажут до +23°C. Ветер западный, до 9 метров в секунду.

В целом утренняя температура в Челябинской области достигнет 0°C, местами выше. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти, от 9 до 14 метров в секунду, отдельные порывы до 17—22 метров в секунду.