До -23 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 26 декабря

Погода будет солнечной и безветренной

С понедельника, 26 декабря, в Челябинской области ожидается похолодание. Ночные температуры опустятся ниже −20°C, днем местами похолодает до −13°C. При этом в регионе сохранится солнечная погода, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в Челябинской области столбики термометров покажут минус 13 — 18 градусов, в горах будет теплее — до −10°C, а в низинах температура опустится до −23°C. Днем ожидается от −5 до −10°C, в низинах до −13°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер южный с переходом на западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью возможны порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник похолодает до 15 — 17 градусов со знаком минус. Днем температура поднимется до минус 6 — 8 градусов. Погода будет преимущественно солнечной, ветер слабым — от 2 до 7 метров в секунду.