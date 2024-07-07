До +23 градусов опустится температура в Челябинской области 8 июля

Но только в отдельных районах

В понедельник, 8 июля, жаркая погода в Челябинской области сохранится. Лишь в отдельных районах температура воздуха опустится до более комфортных +23 градусов. Но там пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут около +15°C, днем показания термометров поднимутся до +28°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на 8 июля температура воздуха будет варьироваться от +14 до +19°C, в горных районах и низинах достигнет +11°C. Дневной прогрев составит от +23 до +28°C. Переменная облачность, на западе региона локально пройдут кратковременные дожди. Гроза не исключается. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.