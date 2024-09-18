До +21 градуса потеплеет в Челябинской области 18 сентября

Будет солнечно

Сегодня, 18 сентября, в Челябинске и ряде других городов потеплеет до +20°C. В горах будет чуть прохладнее. Осадков по-прежнему не будет. Утром возможны туманы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +20°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-западного направления, слабый.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +14…+17°C. Ясно. Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут +20°C. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабый.

В Златоусте потеплеет до +15…+18°C. Облачно с прояснениями, день пройдет без погодных капризов. Ветер северо-западный, слабый.

Показания термометров в Верхнем Уфалее достигнут +20°C. Малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +16 до +21°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами вероятен туман. Ветер на севере региона будет западным, до 6 метров в секунду, на юге — восточного направления, до 8 метров в секунду.