До −21 градуса похолодает в Челябинской области в ночь на 3 марта

В регионе по−прежнему будет идти снег

В пятницу, 3 марта, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег. В регионе сохранится ветреная и холодная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до минус 12—14 градусов, днем поднимется до минус 6—8 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдет небольшой снег. Возможна слабая метель. На дорогах гололед. Ветер юго-западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы ожидается до −10 градусов, днем — до −7°C. Будет пасмурно, пройдет небольшой снег. Ветер западного направления до 6,5 метра в секунду.

В Озерске и Сатке в пятницу пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до −12°C, днем температура существенно не поднимется.

В Златоусте утром возможен снегопад, днем ожидаются слабые осадки. Столбики термометров покажут −13°C в ночные часы и −11°C — в дневные.

В отдельных районах предстоящей ночью может похолодать до −21°C. Днем в целом в регионе ожидается минус 5—10 градусов. Возможны слабые метели, на дорогах гололед. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.-