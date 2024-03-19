До −21 градуса похолодает в Челябинской области в ночь на 20 марта

Днем потеплеет почти до +10 градусов

В Челябинской области сохраняются опасные погодные условия: ночью температура значительно опускается, а днем поднимается до плюсовых значений. Такую погоду синоптики прогнозируют и в среду, 20 марта. Ветер будет чуть слабее, но с порывами. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается солнечная погода без осадков. В ночные часы может похолодать до −10 градусов, днем потеплеет до +6...+8 градусов. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске предстоящей ночью похолодает до −13 градусов, днем будет от −1 до +6 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северо-восточный до двух метров в секунду.

В Миассе синоптики обещают потепление до +8 градусов и солнце. Ветер до трех метров в секунду преимущественно западный.

В Сатке ожидается до +7 градусов и солнечная погода. Ветер северо-западный до двух метров в секунду.

До +9 градусов потеплеет в Катав-Ивановске. Также без осадков.

В низинах Челябинской области предстоящей ночью ожидается 20-градусный мороз. Днем там будет около нуля градусов. На остальной территории области — от −9 до −14 градусов в ночные часы и +4...+9 градусов в дневные. Переменная облачность, без осадков. Утром возможны туманы. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.