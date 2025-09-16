До +21°C поднимутся столбики термометров в Челябинской области днем 17 сентября

В регионе установилось бабье лето

В среду, 17 сентября, в Челябинской области ожидается тихая и теплая погода без осадков. Температура воздуха может подняться до +21 градуса, а это на 3—4 градуса выше средней в первом осеннем месяце, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночные часы температура опустится до +9 градусов, днем поднимется до +19. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер сохранится северным, от 3 до 8 метров в секунду.

В горах и низинах области предстоящей ночью ожидаются заморозки до −2 градусов, из-за чего объявлено штормовое предупреждение. На остальной территории температура будет заметно выше: 4—9 градусов со знаком плюс. А днем и вовсе лето: до +21. Без осадков. Утром возможны туманы. Ветер слабый северного направления, вероятны порывы до 13 метров в секунду.