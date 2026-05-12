До +20 потеплеет в Челябинской области после ночных заморозков 12 мая

Летнее тепло пока дойдет только до южной половины региона

Сегодня, 12 мая, до юга Челябинской области доберется теплая воздушная масса, там воздух сможет прогреться до +20°С. На севере будет прохладнее, а утром и вовсе возможны заморозки. В большинстве округов пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +13°С. День выдастся дождливым. Ветер будет слабым, юго-западного направления.

В Магнитогорске температура поднимется до +16°С. Пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

В Миассе будет холоднее — около +9°С. Дождь на протяжении всего дня. Почти без ветра.

В Златоусте и Нязепетровске сегодня ливни и 7°С выше нуля.

В Аше и Южноуральске воздух прогреется до +12°С. И здесь местным жителям понадобятся зонты. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Бредах градусники покажут +17°С. Осадков не будет. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В Снежинске ожидаются слабый дождь и 10°С со знаком плюс. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В целом дневной прогрев составит +10…+20°С. Сильные дожди ожидаются преимущественно в горах, на остальной территории пройдут слабые осадки.