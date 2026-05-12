Сегодня, 12 мая, до юга Челябинской области доберется теплая воздушная масса, там воздух сможет прогреться до +20°С. На севере будет прохладнее, а утром и вовсе возможны заморозки. В большинстве округов пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске потеплеет до +13°С. День выдастся дождливым. Ветер будет слабым, юго-западного направления.
В Магнитогорске температура поднимется до +16°С. Пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.
В Миассе будет холоднее — около +9°С. Дождь на протяжении всего дня. Почти без ветра.
В Златоусте и Нязепетровске сегодня ливни и 7°С выше нуля.
В Аше и Южноуральске воздух прогреется до +12°С. И здесь местным жителям понадобятся зонты. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.
В Бредах градусники покажут +17°С. Осадков не будет. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
В Снежинске ожидаются слабый дождь и 10°С со знаком плюс. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.
В целом дневной прогрев составит +10…+20°С. Сильные дожди ожидаются преимущественно в горах, на остальной территории пройдут слабые осадки.