До -20 похолодает в Челябинской области во вторник

Днём будет значительно теплее.

Сегодня, 24 ноября, в Челябинской области похолодает до −20 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде во вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −10, −15 градусов. В низинах синоптики прогнозируют до −20 градусов. Днём потеплеет до −1, −6 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается до −12, −14 градусов. Днём потеплеет до −3, −5 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям продуктивного дня!