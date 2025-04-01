До +20 градусов прогреется воздух в Челябинской области 2 апреля

День выдастся ветреным

В среду, 2 апреля, в Челябинской области местами потеплеет до летних +20 градусов. Ветер усилится, небо в отдельных районах затянется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура установится в пределах от +1 до +3°C. Днем потеплеет до +17…+19°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы столбики термометров будут варьироваться от −2 до +3°C, в низинах опустятся до −5°C. Днем градусники покажут от +15 до +20°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.