До +20 градусов потеплеет в Челябинской области в первые выходные октября

В воскресенье может пройти слабый дождь

В предстоящие выходные, 5 и 6 октября, в Челябинской области сохранится теплая погода. В воскресенье синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дождь и усиление ветра. Тепло при этом сохранится.

«Глубокий атлантический циклон, расположенный на севере Уральского региона, перемещается на восток. Южный Урал он заденет своей далекой периферией в воскресенье. В связи с этим могут пройти дожди, ветер усилится», — рассказали синоптики.

В Челябинске в ночные часы в субботу градусники покажут около 0°С, днем потеплеет до +15…+17°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В регионе предстоящей ночью температура воздуха составит от −4 до +1°С, в горах и низинах упадет до −9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +13…+18°С. Ветер юго-западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 6 октября, в столице Южного Урала потеплеет до +16°С. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области 6 октября также местами пройдут кратковременные дожди. Показания термометров достигнут +15…+20°С, однако при натекании облачности температура может опуститься до +10°С. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.