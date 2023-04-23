До +20 градусов потеплеет в Челябинской области 24 апреля

В регионе сохранится порывистый ветер

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой. В понедельник, 24 апреля, в регионе воздух прогреется до +20 градусов. В целом ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой дождь, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут от 0 до +5 градусов, в низинах ожидается до-3 градусов. Днем потеплеет до плюс 15 — 20 градусов. Переменная облачность, в северной части области пройдет небольшой дождь. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха опустится до плюс 2 — 4 градусов, днем поднимется до 16 — 18 градусов со знаком плюс. Ветер западной четверти 5 — 10 метров в секунду.