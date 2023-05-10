До +20 градусов потеплеет в Челябинской области 11 мая

Осадков синоптики не обещают

В четверг, 11 мая, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +20 градусов. Местами сохранится порывистый ветер. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, без осадков.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до 0 градусов, днем воздух существенно прогреется — до +18…+20 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют около +3 градусов в ночные часы и до +17 градусов в дневные. Утром и днем будет облачно с прояснениями, к вечеру погода станет пасмурной.

До +17 градусов днем ожидается также в Сатке и Озерске. В Сатке будет малооблачно, в Озерске — облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер слабый до 2,6 метра в секунду.

В Златоусте в ночь на четверг похолодает до 0 градусов, днем потеплеет до +16 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северного направления до 3,3 метра в секунду.

В большинстве районов предстоящей ночью ожидаются заморозки до −5 градусов. Днем ожидается +15…+20 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.