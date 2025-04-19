До +20 градусов потеплеет в Челябинске 19 апреля

Погоду в регионе будет определять теплый сектор циклона

Сегодня, 19 апреля, в Челябинской области ожидается ветреная, но теплая погода: почти повсеместно температура воздуха поднимется до +20°C и выше. Местами пройдут небольшие дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске воздух прогреется до +20°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, около 6 метров в секунду с порывами.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до +21°C. Пасмурно. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Миассе, Златоусте и Сатке потеплеет до +19...+21°C. День выдастся облачным. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

Дневной прогрев в Южноуральске и Троицке составит около +22°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

В Бакале установится пасмурная погода и +16°C. Ветер западный, 7 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +16 до +21°C. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.