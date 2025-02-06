До −20 градусов может похолодать в Челябинской области в ночь на 7 февраля

Днем резко потеплеет, возможны туманы

В пятницу, 7 февраля, в Челябинской области существенных изменений погоды не ожидается: после ночного похолодания днем резко потеплеет, осадков не будет. Ветер сохранится слабым. Как рассказали в областном Гидрометеоцентре, такие условия в регионе создаст объединение сибирского и теплого атлантического антициклонов.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью установятся в пределах от −12 до −14°C, днем поднимутся до −6°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. В низинах возможен туман. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью температура воздуха в регионе составит от −10 до −15°C, в горах и низинах упадет до −20°C. Днем ожидается от −2 до −7°C, в низинах — до −10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. В утренние часы вероятны туман и изморозь. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, на юге региона с порывами до 11 метров в секунду.