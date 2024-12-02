До +2 градусов потеплеет в Челябинске 2 декабря

На остальной территории синоптики обещают небольшой минус

Сегодня, 2 декабря, в Челябинской области сохранится пасмурная и теплая погода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают колебания от небольшого минуса к небольшому плюсу. В ряде районов пройдет слабый снег. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске градусники покажут около +2°С. В городе может пройти слабый снег. Ветер юго-западного направления до девяти метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на −2°С. В первой половине дня синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер юго-западный до четырех метров в секунду.

В Миассе будет около −1°С. Пасмурно, слабый снег пройдет только утром. Ветер западный четыре метра в секунду.

Показания термометров в Златоусте достигнут −4°С. Здесь также пройдет небольшой снег в первой половине дня. Ветер западного направления около четырех метров в секунду.

Жителям Южноуральска обещают до −2°С и пасмурную погоду. Ветер юго-западный до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от −3 до +2°С. Облачно с прояснением, в горах ожидается небольшой снег. На дорогах локально гололед. Ветер западного направления до девяти метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.