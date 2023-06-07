До +2 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 8 июня

Днем воздух существенно прогреется, однако жары не ожидается

В четверг, 8 июня, в Челябинской области сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов. Днем потеплеет до +22 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске также будет облачно с прояснениями и около +21 градуса. Ветер преимущественно западный до 4 метров в секунду.

Около +20 градусов в четверг будет в Озерске и Сатке. Осадков не ожидается.

Чуть прохладнее будет в Златоусте — +16…+18 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер до 4,2 метра в секунду.

В отдельных районах области предстоящей ночью похолодает до +2 градусов, в целом будет от +6 до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, на юге будет +26 градусов. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.