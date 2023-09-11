До +2 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 12 сентября

Днем воздух существенно прогреется

Во вторник, 12 сентября, температура воздуха в Челябинской области поднимется до +18 градусов. На большей части территории дожди прекратятся. Однако в регионе сохранится сильный ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью пройдет дождь. Ветер северный, северо-восточный 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов. Днем ожидается повышение до +16…+18 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер преимущественно северного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Миассе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.

В Сатке во вторник столбики термометров покажут максимум +12 градусов. Без осадков.

В Трехгорном утром возможен небольшой дождь, днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +10…+13 градусов.

В целом в регионе в ночные часы температура воздуха составит от +5 до +10°C, при прояснении похолодает до +2°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных. Днем синоптики прогнозируют +13…+18 градусов. Облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдут небольшие дожди, на крайнем юге до умеренных. Ветер северный, северо-восточный 4—9 метров в секунду, местами порывы до 15—18 метров в секунду.