До +19 прогреется воздух в Челябинской области 20 апреля

Обойдется без дождей

Сегодня, 20 апреля, день в Челябинской области ожидается спокойным и теплым: синоптики областного Гидрометеоцентра пообещали южноуральцам отсутствие осадков и прогрев до +19°С.

В Челябинске будет 17°С тепла и облачно. Ветер южный, около 4 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.

В Магнитогорске и Златоусте температура поднимется до +15°С. За окном — хмуро. Слабые осадки возможны лишь в ночные часы.

В Аше воздух прогреется до +18°С. День выдастся пасмурным. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Бакале градусники покажут 12°С выше нуля. Хмуро, но зонт не потребуется.

Облачная погода достанется Троицку, Карталам и Бредам. Потеплеет до +16°С. Умеренный южный ветер.

В Снежинске те же 16°С тепла, но почти без ветра.

В целом дневной прогрев в регионе составит +14...+19°С. Ветер слабый, но местами возможно усиление до 12 метров в секунду.