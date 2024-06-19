До +19 градусов снизится температура в Челябинской области 20 июня

Почти повсеместно пройдут дожди

В четверг, 20 июня, в Челябинской области сохранится дождливая погода, местами пройдут грозы. В целом день выдастся жарким, но, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами температура воздуха может опуститься ниже 20 градусов.

«В ложбине скандинавского циклона с прохождением холодного фронта в регионе ожидаются дожди с грозами и небольшое похолодание», — уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +18 градусов. Днем потеплеет до +24 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В низинах региона в ночные часы похолодает до +12 градусов, днем температура поднимется до +19 градусов. На остальной территории ночью до +20 градусов, днем — от +23 до +28 градусов. Облачно с прояснениями, дожди, местами грозы и град. Ветер преимущественно западный, от 6 до 11 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду.