До +19 градусов потеплеет в Челябинске

День будет пасмурным

Сегодня, 3 октября, в Челябинске ожидается теплая погода без осадков. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров достигнут отметки +10°C, днем потеплеет до +17...+19 градусов. Погода порадует отсутствием осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области в горных районах возможны небольшие дожди. В целом в регионе будет переменная облачность. Утром температура воздуха составит около +10°C, местами ниже. Днем воздух прогреется до плюс 14—19 градусов Цельсия. Ветер юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду.