До −19 градусов подморозит в Челябинской области 20 января

В ряде районов пройдет снег

Сегодня, 20 января, градусники в Челябинской области покажут от −10 до −19°C. Солнца будет мало, местами пройдет снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет снежно и до −14°C. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске, напротив, осадков не предвидится. Температура достигнет −11°C. Штиль.

В Аше — небольшой снег и −9°C.

В Бредах ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров зафиксируются на −12°C. Ветер юго-западный, слабый.

В Снежинске и Верхнем Уфалее градусники покажут −15°C. Без осадков не обойдется.

Жителям Верхнеуральска достанется облачная погода с прояснениями и −14°C. Почти без ветра.

В Кыштыме — слабый снег и −13°C.