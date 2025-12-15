До 18 см выросла высота сугробов в Челябинской области

Минувшей ночью снегопады прошли на севере региона

Прошедшие в воскресенье, 14 декабря, снегопады увеличили высоту сугробов в Челябинской области. На севере региона, например, их высота достигла 18 сантиметров, тогда как на прошлой неделе равнялась 15. Об этом рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«По всей территории области прошел снег от небольшого до сильного — 1,2—9,2 миллиметра. Снегопады наблюдались преимущественно на севере региона. Высота снежного покрова на утро 15 декабря составляет 6—18 сантиметров»,— уточнили синоптики.

Не исключено, что к концу недели сугробы в северных районах станут еще выше. По предварительным прогнозам, наступившая неделя там выдастся снежной. При этом в Челябинске и на юге области осадков будет немного.