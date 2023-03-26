До +18 градусов потеплеет в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Тепло не собирается уходить из Челябинской области. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в понедельник, 27 марта, температура воздуха в регионе поднимется до +18 градусов. Осадков не ожидается.

В ночные часы в Челябинской области столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Днем синоптики обещают потепление до плюс 13 — 18 градусов, в низинах будет прохладнее — до плюс 7 — 12 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до плюс 1 — 3 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов. В городе будет преимущественно солнечно, без осадков. Ветер от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.