До −18 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 6 декабря

Погода будет ветреной

В пятницу, 6 декабря, в Челябинской области местами ожидается морозная ночь. Днем градусники почти повсеместно покажут около −5°C и ниже. Осадков не будет, но день выдастся ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Показания термометров в Челябинске этой ночью достигнут −10°C. Слабый снег. Днем температура поднимется до −5...−7°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, северный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью местами также пройдет небольшой снег. Отметка на градуснике установится в пределах от −8 до −13°C, в низинах опустится до −18°C. Днем будет от −4 до −9°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 13 метров в секунду.