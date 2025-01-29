До −18 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 30 января

Понижение температуры будет кратковременным

В среду, 30 января, в одних районах Челябинской области резко и значительно похолодает, в других сохранится аномально теплая погода до −1°С. Как сообщили в областном Гидрометеоцентре, к контрастной температуре в регионе приведет быстрая смена атмосферных вихрей.

В Челябинске столбики термометров этой ночью опустятся до −13°C. Пройдет небольшой снег. Днем — от −6 до −8°C. Облачно с прояснением, слабый снег. На дорогах гололед. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью градусники покажут от −8 до −13°C, при прояснении воздух остынет до −18°C. На крайнем западе значительно теплее — до 4°C со знаком минус. В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, в горах — умеренный. Днем температура составит от −1 до −6°C, в восточной половине региона похолодает до −11°C. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег. Локально на дорогах гололед, налипание снега на провода. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.