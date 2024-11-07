До −18 градусов может похолодать в Челябинской области в ночь на 8 ноября

Местами сохранится снег

В пятницу, 8 ноября, в Челябинской области ожидается местами небольшой снег. Ночная температура может упасть почти до −20°C, днем температура существенно поднимется, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

До −11°C опустится столбик термометра предстоящей ночью в Челябинске. Днем температура установится в пределах от −2 до −4°C. Облачно с прояснениями, слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночные показания термометров будут варьироваться от −8 до −13°C, при прояснении достигнут −18°C. В горах ожидается небольшой снег, на крайнем западе умеренный. Днем градусники покажут от −1 до −6°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах синоптики обещают умеренные осадки. На дорогах гололед, в горах сильный. Ветер юго-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду.