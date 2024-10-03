До +17 градусов потеплеет в Челябинской области 3 октября

Осадков по-прежнему не будет

Челябинская область находится в центре антициклона, и погода в регионе 3 октября сохранится почти безветренной и малооблачной. Температура поднимется выше +10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит от +13 до +15°C. Осадков не предвидится. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха будет варьироваться от +9 до +14°C. Без осадков. Ветер восточный, слабый.

В Миассе ожидается облачная погода с прояснениями. Градусники покажут около +11…+14°C. Ветер южного направления, до 4 метров в секунду.

В Златоусте показания термометров достигнут +12…+15°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер юго-восточный, слабый.

В Карабаше до +14°C и переменная облачность. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +12 до +17°C. Малооблачно, осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточного направления с переходом на юго-западный, до 7 метров в секунду, в южных районах Челябинской области вероятны порывы до 10 метров в секунду.