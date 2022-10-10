До +17 градусов потеплеет на Южном Урале

Кажется, это уже третье бабье лето в регионе

Сегодня, 10 октября, в Челябинской области потеплеет до +17°С. Погода будет солнечной, но ветреной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в утренние часы будет около +6°С, днем столбики термометров покажут до плюс 14 — 16 градусов Цельсия. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром температура воздуха составит около +7°С, днем потеплеет от +12 до +17°С. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.