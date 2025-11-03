До −17 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 4 ноября

На погоду в регионе сохраняет влияние арктический антициклон

Во вторник, 4 ноября, ночью в Челябинской области местами температура упадет до −17 градусов. Днем она сохранится отрицательной. Будет преимущественно ясно, ветер ослабнет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на 4 ноября похолодает до −11...−13 градусов. Днем — от −3 до −5. Солнечно. Ветер северный с переходом на южный, 4—9 метров в секунду.

В горных районах и низинах предстоящей ночью будет около −17 градусов, на остальной территории — от −9 до −14. Днем синоптики обещают от −5 до 0 градусов. Ясное небо сохранится на большей части территории региона. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. К вечеру с приближением циклона он сменит направление на южное.