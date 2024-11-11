До −17 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 12 ноября

Небольшой снег местами сохранится

Во вторник, 12 ноября, в Челябинской области сохранится минусовая температура. Местами пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Ночная температура в Челябинске составит около −11°C, дневная — от −2 до −4°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер западной четверти, от 6 до 11 метров в секунду.

В горных районах Челябинской области предстоящей ночью ожидается небольшой снег, возможны метели. Столбики термометров установятся в пределах от −7 до −12°C, при прояснении опустятся до −17°C. Днем градусники покажут от −1 до −6°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах сохранятся небольшие осадки и слабые метели. На дорогах гололед. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.