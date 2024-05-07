До +17 градусов может потеплеть в Челябинской области 7 мая

Синоптики вновь обещают порывистый ветер

Сегодня, 7 мая, в южных районах Челябинской области ожидается потепление до +17 градусов. В горных районах сохранится прохладная и дождливая погода. День будет ветреным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха утром составит около +3°С, днем — до +11…+13 градусов Цельсия. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный, западный до 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске показания термометров будут варьироваться от +11 до +14°С. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют до +11°С. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру небо затянется, но осадков быть не должно. Ветер преимущественно западный до 5 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Сатке установится в пределах от +7 до +10°С. Облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер западного направления 4,5 метра в секунду.

В Верхнеуральске потеплеет до +10…+13 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.

В Аше в первой половине дня зарядят дожди и не прекратятся до ночи. Температура воздуха составит от +9 до +11°С. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе в утренние часы приблизятся к 0°С, в отдельных районах слабый плюс. Днем отметка на градуснике поднимется до +8…+13 градусов на севере области и до +12…+17 градусов на юге. Облачно с прояснением, локально вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.