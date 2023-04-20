До +17 градусов и дожди ожидаются в Челябинской области

Ветер будет слабым с отдельными порывами

Сегодня, 20 апреля, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, пройдет небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +17 градусов, местами будет прохладнее, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в регионе температура воздуха составит около +1 градуса, днем потеплеет до плюс 12—17 градусов. В горах синоптики обещают около +9 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный с переходом на западный 3—8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также ожидается небольшой дождь. Утром столбики термометров покажут около +3 градусов, днем поднимутся до 12—14 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3—8 метров в секунду.