До +16 градусов потеплеет в Челябинской области в начале апреля

Синоптики сообщили прогноз погоды на первую неделю второго весеннего месяца

Апрель в Челябинской области начнется с теплой погоды: синоптики обещают повышение температуры до +16 градусов. Существенный прогрев воздуха ожидается преимущественно во второй половине недели, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на синоптиков центра «Фобос».

«В уральских регионах в начале недели пройдут небольшие осадки, будет довольно прохладно. Но в последующие дни погода наладится, и днем воздух сможет прогреться до +13...+18°С»,— сообщили в «Фобосе».

В Челябинске сегодня, по данным популярных погодных сервисов, ожидается облачная погода с прояснениями и около +7 градусов. Во вторник потеплеет до +10 градусов и будет солнечно. В среду и четверг воздух прогреется до +15 градусов, в пятницу — до +16 градусов. Преимущественно переменная облачность. Выходные выдадутся пасмурными. В субботу еще будет выше 10 градусов тепла, а в воскресенье ожидается понижение температуры до +7 градусов.





В горных районах области в середине недели потеплеет максимум до +14 градусов, к выходным воздух также немного остынет.

В западных районах в конце рабочей недели воздух прогреется до +16 градусов. В выходные ожидается похолодание и небольшие дожди.

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