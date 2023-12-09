До −16 градусов поднимется температура воздуха в Челябинской области

Увы, только в отдельных районах

Сегодня, 9 декабря, в Челябинской области по-прежнему ожидается холодная погода: столбики термометров покажут до −26 градусов. При этом в южных районах температура будет значительно выше. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый ветер.

В Челябинске этим утром градусник покажет около −30°C, днем до −22…−24 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2—7 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в утренние часы поднимутся до −29°C, в отдельных районах значительно ниже. Днем температура будет варьироваться от −21 до −26°C. Южным районам повезет больше: там будет до −16°C. Ветер преимущественно западной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков. Местами изморозь.