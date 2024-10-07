До +16 градусов может потеплеть в Челябинской области 7 октября

Теплая погода ожидается преимущественно в южных районах области

Сегодня, 7 октября, температура воздуха в Челябинске поднимется выше +10°С. Пасмурно, почти без осадков. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра также не обещают.

В Челябинске ожидается около +14°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западный от четырех до девяти метров в секунду.

В Магнитогорске отметка на градуснике зафиксируется на +13°С. На протяжении всего дня пасмурно. Ветер южного направления до четырех метров в секунду.

В Миассе температура воздуха приблизится к +11°С. Пасмурно, небольшой дождь начнется ближе к ночи. Ветер южный слабый.

В Златоусте столбики термометров достигнут +10°С. Пасмурно, во второй половине дня начнется небольшой дождь. Ветер южного направления слабый.

Дневной прогрев в Бредах составит около +15°С. Пасмурно, без осадков. Ветер южный три метра в секунду.

В целом градусники в Челябинской области покажут от +11 до +16°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западный от четырех до восьми метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.