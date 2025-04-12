До +15 градусов прогреется воздух в Челябинской области 13 апреля

Прохладная погода с мокрым снегом сохранится лишь в горах

В воскресенье, 13 апреля, на большей части территории Челябинской области воздух прогреется до +10°С и выше. Будет преимущественно солнечно. И лишь в горах сохранится прохладная погода и может пройти снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −2°С, днем воздух прогреется до +11...+13°С. Переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью похолодает до −5...0°С. Дневной прогрев составит от +10 до +15°С, в горах градусники покажут +6°С. Почти на всей территории региона ожидается переменная облачность. В горных районах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.