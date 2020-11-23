До -15 градусов похолодает в↓Челябинской области в понедельник

Днём столбики термометров поднимутся почти до нуля градусов.

Сегодня, 23 ноября, в Челябинской области ожидается до −15 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −10, −15 градусов. Днём воздух прогреется до −2, −7 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −12, −14 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −3, −5 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного начала рабочей недели!