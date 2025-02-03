До −15 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 4 февраля

Днем местами будет около −10 градусов

Во вторник, 4 февраля, температура в Челябинской области ожидается контрастной: где-то будет чуть ниже нуля, а где-то похолодает до −10°C. Ночью пройдет небольшой снег. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью через Южный Урал пройдет фронт окклюзии, образовавшийся при слиянии теплого и холодного фронтов, местами в регионе пройдет небольшой снег. В течение дня атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, ветер ослабнет и начнется период понижения температур воздуха»,— рассказали синоптики.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут от −7 до −9°C. Пройдет слабый снег. Днем будет от −3 до −5°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области градусники в ночные часы покажут от −5 до −10°C, при прояснении температура опустится до −15°C. Местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается от −2 до −7°C, в низинах — до −10°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. В отдельных районах гололед и изморозь. Ветер южный с переходом на восточный, от 3 до 8 метров в секунду, локально с порывами до 11 метров в секунду.