До −14 подморозит в Челябинской области в ночь на 21 ноября

Холодной ночь выдастся и в столице региона

В пятницу, 21 ноября, погодой в Челябинской области будет управлять антициклон: осадков не будет, но и тепла ожидать не стоит. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура в регионе поднимется максимум до +2 градусов.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −8 градусов, днем — от −1 до +1. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западным и слабым.

В Челябинской области этой ночью градусники в горах и низинах покажут −14°C, на остальной территории — от −4 до −9°C. На юге региона местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Днем будет от −3 до +2°C. Осадков не предвидится. В утренние часы локально туман. На дорогах гололед. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду.