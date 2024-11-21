До −14 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 22 ноября

Солнечная погода сохранится

В пятницу, 22 ноября, Челябинская область останется под влиянием антициклона из Казахстана. Осадков не будет, сильного ветра тоже. Температура воздуха ожидается преимущественно минусовой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура опустится до −8°C, днем также сохранится небольшой минус. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике установится в пределах от −4 до −9°C, в горах и низинах похолодает до −14°C. Днем столбики термометров покажут от −2 до +3°C, в низинах сохранится более холодная погода — до −7°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами возможны туман и изморозь. Гололед. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.