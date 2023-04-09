До -14 градусов похолодает в Челябинской области в ночь на 10 апреля

Днем синоптики обещают повышение температуры до +14 градусов

В понедельник, 10 апреля, в Челябинской области сохранится теплая и солнечная погода. Ветер в регионе усилится. Ночные температуры по-прежнему будут опускаться до минусовых значений, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник температура воздуха в регионе опустится до минус 4 — 9 градусов. В горах и низинах похолодает до −14 градусов. В дневные часы воздух прогреется до плюс 9 — 14 градусов, в горных районах и низинах сохранится прохладная погода — до +6 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

В Челябинске 10 апреля будет преимущественно солнечно. В ночные часы столбики термометров покажут минус 4 — 6 градусов, в дневные — плюс 11 — 13 градусов. Ветер западного направления 6 — 11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

По предварительным данным, теплая погода в регионе сохранится до четверга. В конце недели синоптики обещают похолодание до +4 градусов в дневные часы. За более подробными прогнозами следите на нашем сайте.