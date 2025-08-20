До +14 градусов похолодает в Челябинской области 20 августа

На смену антициклону пришел циклон с холодным атмосферным фронтом

В Челябинской области сегодня, 20 августа, день выдастся прохладным: после стоявшей накануне жары температура местами резко снизится до +14 градусов. Плюсом — локальные ливни и усиление ветра до штормовых значений, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух будут остужать кратковременные дожди — градусники покажут +18°C. Может прошуметь гроза. Ветер южный с переходом на западный, около 5 метров в секунду.

Магнитогорцам достанутся +16°C и дождливая погода. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

Температура в Миассе поднимется до +15°C. Осадки покинут город во второй половине дня. Ветер западный, слабый.

В Сатке ожидается умеренный дождь и около +13°C. Ветер северо-западного направления, до 3 метров в секунду.

Воздух в Бредах прогреется до +20°C, но будет ветрено. Дождя быть не должно.

В Бакале — всего +11 градусов и затяжной дождь.

В Снежинске и Верхнем Уфалее будет 15°C тепла. Дождь в сопровождении грозы.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +14 до +22°C. Облачно с прояснением, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами ливни, грозы и град. Ветер южный с переходом на западный, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах усиление до 25 метров в секунду.