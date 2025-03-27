До +14 °C прогреется воздух в Челябинской области 27 марта

День выдастся солнечным

В Челябинской области становится все теплее и теплее: сегодня, 27 марта, воздух может прогреться до +14°C. Ветер ожидается преимущественно слабым, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Столбики термометров в Челябинске могут подняться до +14°C. День пройдет без осадков. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду.

До +11 потеплеет в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Пласте. Облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

В Трехгорном будет +12°C и солнечно. Во второй половине дня облаков станет больше, но осадков не предвидится. Ветер южный, слабый.

Температура в Верхнеуральске, Нязепетровске и Карталах достигнет +10°C. Облачно с прояснениями. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +9 до +14°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер южной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.