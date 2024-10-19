До +13 градусов прогреется воздух в Челябинской области 19 октября

День выдастся солнечным

Сегодня, 19 октября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. Тепло до +10°C и выше сохранится. Ветер по-прежнему слабый, но местами с порывами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +10°C. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер южного направления, до 7 метров в секунду.

До +9°C прогреется воздух в Магнитогорске. Пасмурно, ближе к вечеру облаков станет меньше. Ветер восточный, слабый.

В Миассе установится малооблачная погода. Градусники покажут до +9°C. Ветер юго-западный, слабый.

В Сатке столбики термометров поднимутся до +11°C. День выдастся преимущественно солнечным. Ветер северо-западного направления, до 2 метров в секунду.

Дневной прогрев в Кыштыме также составит около +11°C. Ясно, во второй половине дня облачно с прояснениями. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Пласте ожидается до +9°C и облачно с прояснениями. Ветер южного направления, слабый.

В целом температура воздуха в регионе установится в пределах от +8 до +13°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер южной четверти, до 7 метров в секунду с отдельными порывами до 10 метров в секунду.