До +13 градусов потеплеет в Челябинской области в последний уик‑энд октября

В субботу возможны осадки

В предстоящие выходные, 25 и 26 октября, погоду в Челябинской области по-прежнему будет определять антициклон, благодаря чему будет тепло и почти без ветра. Лишь в западных районах в субботу возможен дождь с мокрым снегом из-за влияния холодного фронта, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до −2°C, днем поднимется до +6…+8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

В регионе градусники этой ночью покажут от −4 до +1°C, в низинах похолодает до −9°C. Днем воздух прогреется до +4…+9°C, на крайнем юге потеплеет до +13°C. Переменная облачность, местами в горах пройдут дожди с мокрым снегом. Локально вероятны туман и изморозь. Ветер до 6 метров в секунду.

В воскресенье, 26 октября, дневной прогрев в столице Южного Урала составит 7—9°C. Дождя не будет. Ветер сохранится слабым, южного направления.

В Челябинской области также без осадков. Столбики термометров достигнут +6…+11°C. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.