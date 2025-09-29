До +13 градусов потеплеет в Челябинской области в начале октября

На смену арктической воздушной массе придет антициклон

После кратковременного, но значительного похолодания в Челябинскую область в начале октября вернется тепло до +10 градусов и выше. Арктическая воздушная масса покидает территорию региона, на смену ей идет антициклон, который начнет влиять на южноуральскую погоду уже во вторник, 30 сентября. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Сегодня в Челябинской области еще холодно — на большей части территории градусники покажут 0 градусов или слабый плюс. На юге пройдут смешанные осадки. В последний день сентября погода пойдет на поправку: температура поднимется до +5...+7 градусов, осадки прекратятся повсеместно.

«Однако в первых числах октября атмосферное давление будет падать под напором новых порций холодного воздуха, при этом ветер усилится, возможны небольшие осадки»,— уточнили в Уральском Гидрометеоцентре.

Похолодание ожидается в четверг-пятницу и будет не таким существенным, как в минувшие выходные: дневная температура сохранится на уровне +7...+10 градусов, вернутся ночные заморозки. В выходные снова тепло и преимущественно солнечно.

В Челябинске во вторник, 30 сентября, будет пасмурно и +7 градусов. В среду также облачно и около +9. В четверг солнечно и +8 градусов, в пятницу и в выходные будет плюс 10—12 градусов и преимущественно солнечно.

На севере региона тоже обойдется без осадков. Температура начнет подниматься со вторника и к выходным достигнет +10 градусов.

На юге области солнца будет больше, а к выходным воздух прогреется до +13 градусов.

Прогноз на неделю — предварительный, поэтому возможны небольшие изменения, подчеркивают синоптики.