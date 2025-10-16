До +13 градусов потеплеет в Челябинской области 16 октября

Пройдет небольшой дождь

Сегодня, 16 октября, в Челябинской области погода сохранится хмурой и ветреной. При этом во многих районах температура поднимется до +10°C и даже выше, а где-то будет чуть выше нуля, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +10°C и пройдет небольшой дождь. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске столько же, но без дождя.

В Миассе температура поднимется до +8°C. Хмуро. Ветер умеренный.

В Златоусте — до 6°C со знаком плюс и дождь.

Градусники в Бакале покажут +12°C. Облачно. Ветер юго-восточного направления, 5 метров в секунду.

В Карталах хоть и хмуро, но без осадков. Лишь ночью пройдет дождь со снегом. Погода порадует теплом — до +11°C.

В Карабаше пройдет небольшой дождь. Столбики термометров зафиксируются на +7°C. Ветер юго-восточный, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +3 до +13°C. Облачно с прояснениями, местами синоптики прогнозируют небольшие дожди. Ветер юго-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 14 метров в секунду.